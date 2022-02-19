الأزمي: البلاد والعباد في حاجة إلى “البيجيدي”
هبة بريس
اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن البلاد والعباد في حاجة إلى “البيجيدي”.
وقال الأزمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، “لقد تبين بالملموس بأن البلاد والعباد في حاجة إلى حزب كحزب العدالة والتنمية”.
وأضاف الأزمي أنه بعد الصدمة التي تعرض لها الحزب، وعقد مؤتمره الاستثنائي، وبعد مرور الأيام والأسابيع، تبين أنه ليس من السهل القضاء وتصفية فكرة نبيلة ومشروع إصلاحي قدم بالدليل نموذجا راقيا في تدبير الشأن العام، إلا أن يبرز بطريقة طبيعية من هو أحسن منه أو في الحد الأدنى من يضاهيه، لأن التحديات الكبيرة والمتعاظمة الداخلية والخارجية في حاجة إلى العمل السياسي النبيل وإلى الأحزاب الحقيقية القريبة من المجتمع والتي تتواصل معه وتمثله وتدافع عنه. وفق قوله
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15 تعليقات
الى كانو غادي يخدمو بيليكي مرحبا ، كانو ناويينيبنيو فيلا و يشريو صالون و يتبرعو… إلا كانت حاجا خرا غير غبرو عفاكم
ههههههههههههه
هههههههه شك ن خرج علينا من غيركم بقراراتكم وحيتوا صندوق المقاصة ها النتيجة الله يعطينا وجاهكم
هاذ الفكرة ماموجودة الا في دماغكم النرجسي الذي لم يستوعب ان البلاد والعباد ذرات عليكم بقوت صناديق التصويت
ادا لم تستحي فقل ما شئت
ونحن نقول بدورنا حسبنا الله ونعم الوكيل
وعند الله تلتقي الخصوم
لا أحد يحتاج اليكم ولا لحزبكم بل خربتم البلاد والعباد .
دمتم في رعاية الرحمان.
المعنى
المعنى القديم اللي كلا حقو يغمض عينيه
الله ينعل لميحشم تتولصل هعه وتدافع عنه ههههههه الله ينصر سيدنا
البلاد والعباد عطوهم بالتساع والله لا شمتوها مرة اخرى انتم ولا الحاليين
لن نندم أبدا عن رحيلكم
الله ينجينا منكم أنتم السبب في وصل الحال بالمواطن المغربي أنتم من فتحتم باب جهنم المعيشية علينا بلا رجعة إن شاء الله يا تجار الدين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ان لم تستحيوا انت وجماعة الديبشخي والبيايكي فافعلوا وقولوا ما شءتم
البلاد خاصها المحاكمة ديال رؤوس البيجيدي والمحاسبة ديالهم ومتابعته قضائيا على ما نهبوه
سير تكمش ابا حدا بنكيران راه مابقى عندكوم امل مع هاد الشعب لي عاق اوفاق