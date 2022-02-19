ادريس الأزمي

الأزمي: البلاد والعباد في حاجة إلى “البيجيدي”

2022-02-19 / 4:33 مساءً
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هبة بريس

اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن البلاد والعباد في حاجة إلى “البيجيدي”.

وقال الأزمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، “لقد تبين بالملموس بأن البلاد والعباد في حاجة إلى حزب كحزب العدالة والتنمية”.

وأضاف الأزمي أنه بعد الصدمة التي تعرض لها الحزب، وعقد مؤتمره الاستثنائي، وبعد مرور الأيام والأسابيع، تبين أنه ليس من السهل القضاء وتصفية فكرة نبيلة ومشروع إصلاحي قدم بالدليل نموذجا راقيا في تدبير الشأن العام، إلا أن يبرز بطريقة طبيعية من هو أحسن منه أو في الحد الأدنى من يضاهيه، لأن التحديات الكبيرة والمتعاظمة الداخلية والخارجية في حاجة إلى العمل السياسي النبيل وإلى الأحزاب الحقيقية القريبة من المجتمع والتي تتواصل معه وتمثله وتدافع عنه. وفق قوله

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