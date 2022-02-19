بنكيران ل”المغاربة”: التحريض مرفوض ولا أتفق مع رحيل أخنوش حاليا
هبة بريس - الرباط
علق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على الحملة التي أطلقها عدد من النشطاء ضد حكومة أخنوش بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكدبنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه السبت، على أنه من حق المواطنين التعبير عن مواقفهم، غير أن التحريض مرفوض.
ووصف بنكيران الحملة ب”الغريبة”، مشيرا الى أن نفس الجهات التي تطالب أخنوش اليوم بالرحيل، قادت حملات سابقة ضد حكومته وحكومة العثماني.
وشدد بنكيران على أنه غير متفق مع مطالبة أخنوش بالرحيل حاليا، مشيرا الى أن حكومته حديثة التشكيل ولم تكمل بعد السنة للحكم عليها، كما أن رحيله سيسيء للصورة السياسية للبلاد ويهدد استقرارها.
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9 تعليقات
مالك اسي بن كيران نتا مكتحسش بالغلاء تبارك الله 9 ملايين و تعويضات اخرى كنضن عايش الرفاهية و النعيم ….من الاحسن والافضل تمشي تفطح بديك الفليسات حيت الحساب جاي حسب متبنيتموه بغيت نقولك برافو عليك عجبتني فاللاساتذة و الموضفين و التقاعد سير عالله نصوت مرة اخرى الى ترشحتي
كون تحشم على عرضك
حيت انت السي بنكران سبب هدا الغلاء ونحن الان نحصد ثمار قراراتك العشواءية حول المحروقات ورفع الدعم على المواد الاساسية
شكون انت حتى تقول للمغاربة شنو خاصهم يديرو انتهى وقتك ومهدت لهادو باش يزيدو علينا فكلشي لنا ولك الله ياوطني
شخص لا يستحي …
ولا يريد أن يفهم أنه كان مجرد بيدق أستعمل في ظروف معينة وتم رميه كالقمامة
لماذا تدافع عن أخوش كل من يقف ضد الشعب المغربي فهوى خائن الشعب المغربي عايش في خانقة غلاء الأسعار الجفاف على الأبواب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
راه ماغادي فين السي عبدو، الى مشا أخنوش راه حتا الماك غايمشي و نمشيو كاملين، شي بلاصا معاك فديك الحديدا لي برعوك بيها عفاك باش نمشي معاكوم. أوكي؟
عندك الحق دافع على اخنوش لأن ولاد عبدالواحد كلكم واحد ههههههههه أنتما حاسين بشي حاجة كلشي فابور السكن الفيلات و الضوء والماء والبنزين فابور والمواطنين يخلصوا فين المشكل المانضة عامرة مكائن غير من سبعة ملايين وحتى ثلاثة عشر ملايين بلا الصفقات المشبوهة وباك صاحبي وزيد…. حسبنا الله ونعم الوكيل
وا سبحان الله شكون أخويا طلب رأيك أنت ؟ دخل سوق راسك و تفشش ب70000 درهم لي كا تأخد شهريا، ولولا أن الهمة فضحك كون ضربتي الطم. آ دخل سوق راسك أ سي بنكران أخنوش ممحتاجك تدافع عليه، كلكم طينة واحدة، والله يرحم هذا الشعب المطحون