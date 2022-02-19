وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية “تستعد للهجوم” على أوكرانيا

2022-02-19 / 2:02 مساءً
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت خلال زيارة لليتوانيا، إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا “بدأت تنتشر” و”الاستعداد للهجوم”.

وأضاف “بدأت تنتشر في مواقع عدة وهي تستعد للهجوم” موضحا أن الجنود الروس “يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم”.

لكنه أشار إلى أن الصراع “ليس حتميا” موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يمكنه اختيار مسار مختلف”.

وتابع “الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، عرضت عليه فرصة لاتخاذ مسار دبلوماسي. نأمل أن ينتهزها. ونأمل أن يتراجع عن شفير الصراع”.

ولفت أوستن إلى أنه يتّفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن بوتين “اتخذ قرارا” بغزو أوكرانيا.

وأضاف “هناك عدد كبير من القوات القتالية على خط المواجهة، هذه القوات بدأت الانتشار والاقتراب من الحدود، ما يسهل حركتها إلى الأمام”.

وأوضح أوستن الذي شغل منصب قائد القوات الأمريكية في العراق “نظرا إلى أنني قمت بهذا الأمر في السابق، أستطيع أن أقول لكم إن هذا هو بالضبط ما تحتاجون إليه للهجوم وهذا هو الموقع الذي يجب أن تكونوا فيه للهجوم”.

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