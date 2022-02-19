بنكيران ينتقد مهاجمي أخنوش: “لبارح كنتو معاه وليوما كتقولو ليه ارحل”

2022-02-19 / 1:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، مهاجمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

وقال بنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، “أنا ما فهمت والو فهاد الحملة ضد رئيس الحكومة، نفس الجهات اللي كانت معاه لبارح وكطبل ليه، ليوما ولات ضدو وكتقول ليه ارحل”.

وتساءل بنكيران عن الأهداف من وراء هذه الحملة “الغريبة”، داعيا إلى التريث وواصفا مطالبة أخنوش بالرحيل الآن ب”الغير المنطقية”.

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‫27 تعليقات

  1. تصرف غير منطقي من بنكيران سبب الشهرة اديالو هي انتقاد اخنوش في اي ندوة صحفية تيحظرها، و دابا تيساندو. راه السبب واضح لأن الزيادة في الأسعار السبب الرئيسي اديالها هو رفع الدعم و تحرير الأسعار في فترة حكومة بنكيران (راهم غير تيمتلو أعلينا لأنهم اعجينة وحدة راه كاين غير المصالح)

  3. كيف انت يا بن كيران كيف أخنوش!!!
    فقرتما الشعب ونزلتما به إلى الدرك الأسفل من الفقر بسبب سياستكما وتسييركما الفاشل . الله يا خذ فيكما الحق!!!

  5. لم يكن المغاربة مع احد و لا داعي إلى الاتحاد عن ظلم المغاربة. باي حق تقول ان المغاربة مع احد هم فقط مع من يدفع عن حقوقهم و عن الفقراء. يا كنت اعزك لكن تدخلك كان ابشع تعليق في حق المغاربة . انه يوضح كيف يستغل اي موقف و لو كان كان محزنا بنسبة لشعب من طرف اي سياسي لدفاع عن سياسي آخر….المغاربة لا يهمهم الشخص بل يهمهم ما يقوم به الشخص للعامة. و عاش الملك الدي سمع نداء الضعفاء

  7. فقدنا الثقة في الاحزاب السياسية كلها سواسية ،فقط حركة 20 فبراير هي الوحيدة على الوقوف مع المواطن الفقير المثقل بالزيادات التي تركها حزب لا عدالة وعمق الجراح هذا الحزب

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