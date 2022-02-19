بوتين يطلق مناورات “الردع الاستراتيجي” بالصواريخ الباليستية والمجنحة
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات “الردع الاستراتيجي” بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي إن “الرئيس الروسي أعطى أمرا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تدريبات “الردع الاستراتيجي” العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.
وتقوم القوات الروسية بالمناورات التي تهدف للتحقق من جهوزية القيادة العسكرية وعناصرها المختلفة، بالإضافة إلى الاستعداد القتالي للقوات البحرية وقوات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية.
8 تعليقات
يبدوا ان الأمر لا يبشر بالخير وأنها بداية حرب عالمية ثالثة تنادي على الضفاف وسوف تكون كارثية ..
علينا كشعب مغربي الإقتصاد في إستعمال الماء في ظل هدا الجفاف والحرب العالمية الثالثة قصة من الخيال العلمي.
الامر واضح وضوح الشمس: هناك من له مصلحة في تدمير الاقتصاد العالمي عن طريق كورونا و التوترات الاوكرانية الروسية التي قد تؤثر بشكل سلبي على اوربا و بالتالي تقوية روسيا و الصين، و هذا يبقى رأيا شخصيا
المسؤول عن هاته المناوشات ليست امريكا و لكن اوربا و حلف الناتو بشكل كبير. فهذه الاخيرة تدفع امريكا للوفاء بعهد ضربته لاوربا منتصف القرن العشرين. امريكا تعهدت بحماية اي دولة تابعة للناتو في حال تعرضها لاستفزاز او لهجوم منذ انشاء الناتو، فما تقوم به امريكا الان ما هو الا وفاء بالعهد الذي يجمعها بالناتو.
اوربا لا تريد روسيا قوية، و كما قال بايدن: هجوم على دولة واحدة تابعة للناتو يعدّ هجوما على الناتو و بالتالى اوربا بأكملها. امريكا بإمكانها الانسحاب من الناتو بل و لن يكلّفها اي شيء، لكن ذلك سيقضي على اوربا و بالتالي تقوية ايران و نظام الاسد و كذلك سيطرة الصين و روسيا على اوربا و الشرق الاوسط.
امريكا و اوربا عبر التاريخ مسؤلة على الكثير من المآسي و الحروب، لكنهما اخف الضررين مقارنة مع التنين و الدب اللذان لن يرحما احدا.
ما الذي ينتظره المغرب لبناء ما اسميه بالاحتياطي الاستراتيجي المتنوع الذي يشمل الغداء والطاثة والدواء والماء إلى آخره متى سنستفيق من الغيبوبة لدينا كل الامكانيات لبناء دولة تكتفي داتيا من الأساسيات التي هي السند الوحيد عندما تتأزم الامور داخليا او خارجيا لكن المسؤولين عن البلد مشغولين بثرواتهم
جل معطيات في المنطقة تدل على زعزعة اقتصاد العالم في خطر بسبب التوثر بين الدول والضحية هم الشعوب الذي يؤدون هاته الفاتورة من غلاء للاسعار ودمار للتنمية وانهيار للبنية التحية ثم هجرة المواطنين الى أماكن آمنة…