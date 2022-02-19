بايدن: بوتين قرر غزو أوكرانيا وسيفعل ذلك خلال الأيام المقبلة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة.

وقال بايدن “لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل ، في الأيام المقبلة” ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد بايدن أن موسكو لم تنجح في تقسيم الغرب في أزمة أوكرانيا، وقال :”بالرغم من جهود روسيا لتقسيمنا داخليا وخارجيا، يمكنني أن أؤكد أن هذا لم يحدث”.

وأشار إلى المحادثات الهاتفية التي أجراها يوم الجمعة مع قادة دول الناتو والاتحاد الأوروبي قائلا إن الرسالة الغالبة “كانت رسالة وحدة وتصميم وعزم”.

ورفض بايدن فكرة أن أوكرانيا تستفز روسيا عن عمد، ووصفها بأنها فكرة غير منطقية، وذلك بالنظر إلى الحشد الهائل للقوات الروسية على طول حدودها، في الوقت الذي يلقي فيه الجانبان باللائمة على بعضهما البعض في تصاعد التوترات.

وقال بايدن إن أي إيحاء بأن أوكرانيا تستفز روسيا “يتحدى المنطق الأساسي”، مضيفا أن موسكو تحاول تصوير أوكرانيا على أنها المعتدي في الصراع الحالي.

وتابع أن موسكو تعمدت استخدام معلومات كاذبة بمزاعم عن تخطيط أوكرانيا لشن هجوم في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأضاف “ببساطة لا يوجد دليل على هذه التأكيدات.. واعتقاد أن الأوكرانيين سيختارون هذا التوقيت، ومع وجود أكثر من 150 ألف جندي منتشرين على حدودهم، لتصعيد صراع استمر لسنوات.. أمر يتحدى المنطق الأساسي”.

وأشاد بايدن بضبط النفس الذي مارسه الجيش الأوكراني ورفضه الانجرار إلى حرب من جانب موسكو. وقال إن هذا على الرغم من حصار القوات الروسية لأوكرانيا من بيلاروسيا وعلى طول الحدود الروسية وحتى البحر الأسود في الجنوب.

وتساءل بايدن عما إذا كان “من الحكمة” أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلاده للمشاركة في مؤتمر دولي في ميونيخ، في وقت تواجه فيه أوكرانيا خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك.

وردّاً على سؤال عن عزم زيلينسكي على السفر في نهاية هذا الأسبوع إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، قال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّه في إطار “السعي إلى حلّ دبلوماسي، فإن هذا (القرار) قد لا يكون، أو قد يكون الخيار الأكثر حكمة. لكنّ القرار يعود له”.

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