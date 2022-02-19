سبع تهم تلاحق صاحب قناة ”بلا حدود“
عبد اللطيف بوعشرين،

وفاة النقيب عبد اللطيف بوعشرين

2022-02-19 / 10:32 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

توفي صبيحة يومه السبت 19 فبراير 2022، النقيب عبد اللطيف بوعشرين بعد معاناته مع المرض.

وتقلد الراحل مجموعة من المناصب الهامة، أبرزها نقيباً لهيئة المحاميين بالدار البيضاء، وأمينا عاما لاتحاد المحامين العرب، حيث عرف بمرافعاته القانونية الرصينة ودفاعه عن الظلم والمستضعفين.

هذا وتقدمت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بتعزية رسمية صبيحة اليوم لعائلة الفقيد وجميع زملائه في الهيئة وخارجها.

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