8 قتلى وجريح.. حادث سير خطير بمدينة الداخلة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وجرح قاصر في حادثة سير مروعة بعد إصطدام سيارتين ودراجة نارية ليلة أمس الجمعة، وذلك قرب محطة تصفية الماء بالطريق الساحلي ضواحي مطار الداخلة من الجهة الشرقية.

وحسب شهود عيان، الذين أكدوا ل هبة بريس أنه من بين الضحايا أطفال ونساء من عائلة واحدة، كانوا على متن سيارتهم الخفيفة في اتجاه إحدى مدن شمال المملكة إلا أن الأقدار الإلهية حالت دون ذلك بعد إصطدامهم بسيارة كانت قادمة من منطقة فم أبير.

المصادر ذاتها أكدت، أنه وفور علمها بالحادث هرعت مختلف الوحدات الأمنية، والسلطات المحلية إلى مكان الحادث معززة بالوقاية المدينة، لأجل انتشال الضحايا من وسط السيارة التي كانت تحمل العائلة مرفوقين بأطفال، مع تقديم الاسعافات الأولية للجرحى و نقلهم على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، كما تم فتح بحث للكشف عن أسباب وحيثيات هذا الحادث الخطير تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار المصدر ذاته، أن مستشفى الحسن الثاني الجهوي بمدينة الداخلة وبعد إستقباله للضحايا والجرحى، شهد حالة استنفار كبيرة بعد أن حل والي جهة الداخلة واد الذهب السيد لامين بن عمر، للاطمئنان على حالة المصابين والقاصر الذي تم إداعه في غرفة الإنعاش بعد الإصابات الخطيرة التي تعرض لها إثر هذا الحادث الخطير.

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