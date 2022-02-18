المغربُ وإسرائيل يُعززان تعاونهُما في مجالِ الزراعةِ الذكية
هبة بريس _ الرباط
قالت مجلة “أتالايار” الإسبانية، أن المغرب وإسرائيل قد عززا تعاونهما في مجال الزراعة الذكية، حيث عملا على تقوية العلاقات من خلال شركتي “SuPlant” و” Rahatech”، اللتين ستقدمان تقنيات زراعية جديدة للمزارعين المغاربة.
وأفاد ذات المصدر بأن “البلدان يستأنفان إبرام اتفاقات التعاون بينهما، حيث أعلنت الشركة الإسرائيلية “SuPlant” المختصة في إنشاء المحاصيل، عن المشروع الجديد، بالاشتراك مع شركة مغربية، حيث تتضافر جهود العلامتان بهدف زيادة إنتاجية المزارعين في المغرب”.
ولفتت إلى أن المشاريع المزمع إنشاؤها بالمغرب، ستستفيد من التقنيات الجديدة التي تطورها الشركتان، والتي ستحاول تحسين النظام الزراعي برمته ببدائل جديدة وأكثر فعالية ودقة.
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4 تعليقات
الله يعضم الأجر مسبقا ، لم ولن يأتي خير من وراء أعداء الله ،بدأت بحبس المطر
لعنة الله على اليهود وعلى من اتخذهم اولياء .
بدأت بحبس المطر ،والله وحده يعلم ما الكارثة القادمة من خلفهم ،اعداء الله وقتلت الأنبياء لا يأتي من ورائهم خير
والله ثم والله ، لن يأتي خير من وراء قتلت الأنبياء والاطفال
الى المعلقين لقد اخطاتم في تعاليقكم وتطاولتم على من هو ادكى منكم .انتم لا تقتلون الأنبياء وليس مغضوب عليكم ماذا فعلتم في كل المجالات ؟ الكلام والسب والحقد والكسل والنفاق هو شعاركم.