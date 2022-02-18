المغربُ وإسرائيل يُعززان تعاونهُما في مجالِ الزراعةِ الذكية

هبة بريس _ الرباط

قالت مجلة “أتالايار” الإسبانية، أن المغرب وإسرائيل قد عززا تعاونهما في مجال الزراعة الذكية، حيث عملا على تقوية العلاقات من خلال شركتي “SuPlant” و” Rahatech”، اللتين ستقدمان تقنيات زراعية جديدة للمزارعين المغاربة.

وأفاد ذات المصدر بأن “البلدان يستأنفان إبرام اتفاقات التعاون بينهما، حيث أعلنت الشركة الإسرائيلية “SuPlant” المختصة في إنشاء المحاصيل، عن المشروع الجديد، بالاشتراك مع شركة مغربية، حيث تتضافر جهود العلامتان بهدف زيادة إنتاجية المزارعين في المغرب”.

ولفتت إلى أن المشاريع المزمع إنشاؤها بالمغرب، ستستفيد من التقنيات الجديدة التي تطورها الشركتان، والتي ستحاول تحسين النظام الزراعي برمته ببدائل جديدة وأكثر فعالية ودقة.

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