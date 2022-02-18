الرجاء يفوز على وفاق سطيف الجزائري أمام جمهوره

هبة بريس _ رياضة

عاد الرجاء الرياضي بفوز ثمين من الجزائر أمام مضيفه وفاق سطيف بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية 1962 بمدينة الشراقة الجزائرية، لحساب الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وسجل محمد زريدا الهدف الوحيد الرجاء الرياضي في الدقيقة 71 بعد تمريرة حاسمة من محمد المكعازي.

الفوز يضع الرجاء الرياضي في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بينما توقف رصيد وفاق سطيف الجزائري عند النقطة الثالثة في المركز الثالث

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