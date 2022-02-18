اسبانيا.. المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي

هبة بريس _ الرباط

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الجمعة، بأن أزيد من 285 ألف مغربي سجلوا في الضمان الاجتماعي في إسبانيا حتى متم شهر يناير المنصرم.

وحسب البيانات ذاتها، لا يزال المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا ب 285 ألف و569 شخصا، يليهم الصينيون (106 آلاف و549).

وبلغ إجمالي عدد الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و240 ألف و156 شخصا في الشهر الأول من العام، بانخفاض قدره 29 ألف و650 شخصا مقارنة بشهر دجنبر 2021.

ومن بين جميع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي حوالي مليون و457 ألف و961 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي و782 ألف و195 من دول الاتحاد.

ووفقا لأرقام المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أقام حوالي 767 ألف و180 مغربيا بشكل قانوني في إسبانيا حتى الفاتح من يوليوز 2021، بانخفاض 1 في المئة (-8113 شخصا) مقارنة بالأول من يناير من نفس العام .

وبالتالي، يظل المغاربة أول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في إسبانيا

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