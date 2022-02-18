الخارجية البرتغالية : البرتغال والمغرب مدعوان للاستفادة من تكاملهما الاقتصادي

2022-02-18 / 9:02 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أبرز وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، اليوم الجمعة، دينامية المبادلات الاقتصادية بين البرتغال والمغرب، مؤكدا أن البلدين مدعوان “للاستفادة من تكاملهما.

وأكد سانتوس سيلفا، في حديث للإذاعة العمومية البرتغالية “ريناسينسا”، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي المنعقدة في بروكسيل، “لقد قمنا بتسريع وتيرة المبادلات الاقتصادية بشكل كبير. المغرب يعد الآن أحد أكبر خمسة زبناء للبرتغال خارج الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “لدينا أيضا تكامل يتعين أن نستفيد منه”.

وقال “مثال على هذا التعاون هو اتفاق حركة اليد العاملة الذي وقعناه مع المغرب”.

وأوضح أن “الاتفاق الذي توصلنا إليه مع المغرب يسمح للمقاولات البرتغالية باستقدام العمال المغاربة الذين سيستفيدون بالضبط من نفس حقوق العمال البرتغاليين، بتنسيق بين مصالح التوظيف في البلدين، بطريقة آمنة ومنظمة”.

وأشاد، في هذا الصدد، بـ “وجود اتفاقيات لتدفقات منتظمة، آمنة، منظمة وقانونية لحركية إنسانية، كأفضل بديل لدينا” من حيث تدبير الهجرة.

وشدد رئيس الدبلوماسية البرتغالية على مزايا مثل هذه الاتفاقيات، موضحا “نحن نتحدث عن حركة منتظمة وقانونية وآمنة وليس قوارب تبحر في المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط”.

وفي هذا الحوار، سلط الوزير البرتغالي الضوء، أيضا، على إمكانات التعاون بين بلاده والمغرب في ما يتعلق بالتحول الطاقي، مؤكدا “لدينا إمكانية للتعاون مع المغرب ونحن نستفيد منها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسليط الضوء بنيويورك على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق المرأة

تسليط الضوء بنيويورك على التقدم الذي أحرزه المغرب في…

2022-02-18 / 10:04 مساءً
Photo of قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي ببروكسيل ومهزلة مشاركة “البوليساريو”

قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي ببروكسيل ومهزلة مشاركة “البوليساريو”

2022-02-18 / 7:52 مساءً
Photo of أخنوش يترأس أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أخنوش يترأس أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

2022-02-18 / 3:54 مساءً
Photo of على هامش قمة بروكسيل.. الرئيس القبرصي يستقبل بوريطة

على هامش قمة بروكسيل.. الرئيس القبرصي يستقبل بوريطة

2022-02-18 / 3:30 مساءً
Photo of الملك: جائحة كورونا أظهرت الدور الاساسي للمهاجرين على أوطانهم وفي بلدان الاستقبال

الملك: جائحة كورونا أظهرت الدور الاساسي للمهاجرين على أوطانهم…

2022-02-18 / 2:40 مساءً
Photo of الملك ل”الرئيس الغامبي”: معتزون بروابط الأخوة المتينة التي تربط بلدينا

الملك ل”الرئيس الغامبي”: معتزون بروابط الأخوة المتينة التي تربط…

2022-02-18 / 1:34 مساءً
Photo of ببروكسيل.. فتاح العلوي تستعرض التجربة المغربية في تمويل النمو

ببروكسيل.. فتاح العلوي تستعرض التجربة المغربية في تمويل النمو

2022-02-18 / 1:10 مساءً
Photo of الملك: التعليم والتكوين والثقافة والهجرة.. رهان أساسي للشراكة بين افريقيا وأوربا

الملك: التعليم والتكوين والثقافة والهجرة.. رهان أساسي للشراكة بين…

2022-02-18 / 12:04 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي وإفريقيا يتطلعان إلى إنشاء فضاء لـ “الازدهار المشترك”

الاتحاد الأوروبي وإفريقيا يتطلعان إلى إنشاء فضاء لـ “الازدهار…

2022-02-17 / 9:50 مساءً
Photo of بوريطة يجري مباحثات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

بوريطة يجري مباحثات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

2022-02-17 / 8:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق