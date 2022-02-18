كلبان يقتلان سعوديا بالولايات المتحدة

هبة بريس _ وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل وفاة المواطن السعودي سعد العنزي الأسبوع الماضي متأثرا بجراحه بعد أن هاجمه كلبان في مقاطعة دونا آنا، في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

بدورها، خرجت صاحبة الكلبين عن صمتها وكشفت تفاصيل جديدة عن مصرع المواطن السعودي البالغ 56 عاما، جراء هجوم من قبل كلبان يعيشان في منزل أحد جيرانه.

وقالت ماريا كيلي صاحبة الكلبين، الخميس، إنها كانت خارج المنزل وقت الهجوم ولم تتوقع حدوث ذلك لأن كلبيها كانا داخل المنزل ومقيدين، وفقا لقناة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت قناة “إيه بي سي نيوز”، بحسب تقرير صادر عن مكتب أمين المقاطعة، أن “سعد العنزي تعرض للاعتداء من الكلبين أثناء وقوفه خارج منزله، وذكر أحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث أن العنزي أصيب بعدة جروح عميقة في ساقيه، وأن ملابسه كانت ملطخة بالدماء”.

ونقلت القناة عن صوفي كلارك جارة الضحية، قولها إنها سمعت كلابا تنبح، وإنها وزوجها شاهدا العنزي على الأرض أمام منزله يتعرض لهجوم من اثنين من كلاب حراسة.

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