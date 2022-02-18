وفد من السفارة الأمريكية يحل بجهة العيون والداخلة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

توجه فريق عمل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمدينتي العيون والداخلة هذا الأسبوع، للقاء مستفيدين من برامج التنمية الاقتصادية المدعمة من طرف مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI – بما في ذلك المنصتين الرقميتين الداخلة كونيكتDakhlaConnect والعيون كونيكت LaâyouneConnect، بالإضافة إلى برنامج مستقل لاكتساب مهارات مهنية لفائدة الشباب العاطل عن العمل في المدينتين.

وبحسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة، فقد توجت هذه الزيارة التي دامت أربعة أيام، بحفل تخرج 50 مقاولا شابا بمدينة الداخلة، استكملوا تكوينهم في التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، والربط الشبكي بهدف تنشيط القدرة التجارية لمقاولاتهم الناشئة. وتمت حصص التكوين، الممتدة ل3 أيام، ما بين أبريل ودجنبر 2021 بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب وباالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة.

يأتي حفل التخرج هذا، الذي نظم بمقر المركز الجهوي للاستثمار لمدينة الداخلة، بعد مرور أزيد من سنة عن انطلاق المنصة الإلكترونية DakhlaConnect.com، والتي تسمح للمقاولات المحلية بالتواصل مع شركاء محتملين، بما في ذلك مستثمرين من الخارج. كما تمنح المنصة، معلومات أساسية حول جهة الداخلة وادي الذهب، للمستثمرين المحتملين، الممونين والمزودين، وكذا المقاولين، مما يمكنهم من البحث عن مقاولات محلية حسب القطاعات.

وقد تم إطلاق منصة مماثلة – العيون كونيكت – بمدينة العيون جنوب المملكة في 13 أكتوبر.

وتعتبر المنصتين ثمرة الشراكة الوثيقة بين مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI والمراكز الجهوية للاستثمار بكلتا الجهتين، والولايتين، ومنظمة J.E Austin Associates )منظمة أمريكية(. وتُدرِج المنصتان حاليا أزيد من 000,10 مقاولة وقد تلقيتا عشرات الآلاف من الزيارات ومئات طلبات الحصول على معلومات من مقاولين محتملين من كل أنحاء العالم. وقد منحت مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية مبلغ 000,100 دولار لتمويل المنصتين.

وحضر أعضاء هذا الوفد أيضا، ورش مهارات أولية لفائدة الشباب العاطل عن العمل في كل من الداخلة والعيون، من خلال برنامج “مهارات من أجل النجاح”، الذي تسهر على تنفيذه منظمة أمديست ،Amideastبتمويل قدره 1.35 مليون دولار من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية. وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة، يتوقع ان يستفيد من هذا البرنامج 900 شاب، مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الحاجيات الخاصة.

ويهدف برنامج مهارات من أجل النجاح، الذي يبلغ غلافه الزمني 220 ساعة، إلى توسيع معرفة المشاركين فيما يخص المسارات المهنية والموارد المتعلقة بالتشغيل، وكذا مساعدتهم على تنمية المهارات الأساسية والرفع من قدرتهم على إيجاد فرص شغل. ويضم البرنامج خمس مجالات أساسية متعلقة بالتنمية المهنية والشخصية وهي: التمكن من اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، المهارات المهنية/مهارات مكان العمل، التوعية المجتمعية، والانتقال إلى العمل. وقد بدأ الفوج الأول من المستفيدين تكوينهم في شهر فبراير والذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

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