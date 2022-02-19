طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.
كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة محليا فوق السهول المتواجدة شمال الصويرة، بمنطقة طنجة، الريف وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع سقوط بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط.
وستهب رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات وثلاث درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 درجات و9 درجات بالريف والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 14 و19 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون في حدود 09 و14 درجة بباقي المناطق.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ملموسا شمال ووسط المملكة.
وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وسيكون قوي الهيجان إلى قوي جدا بباقي المناطق.
23 تعليقات
اللهم أسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم سقيا رحمة ونفعا لا سقيا ضار يا أرحم الراحمين يارب ..
اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم أسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب
اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم أسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب
اللهم أسقينا الغيث برحمتك يارب . بوجه الرضع والشيوخ والبهائم التي لم تجد ما تقتاته
انه من اسوء الاعوام التي تمر علينا . ارتفاع الاسعار والجفاف وقلة فرص الشغل نسالك يا حي يا قيوم ان تغيثنا ..
اللهم اجعل توقعات المديرية صحيحة اللهم اغثنا واهدينا يارب العالمين
اللهم غيثا نافعا لا ضارا واحفظنا من الكوارث الطبيعية ما ظهر منها وما بطن اللهم ربي نسالك عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الاكبر …
يعني هذا انه هناك اظطراب قادم يحمل معه امطار الخير فالرياح تكون غالبا مقدمة وأشار إلى وجود منخفض جوي ونتمنى ذالك
اللهم نسالك السلامة واللطف في ما جرت به المقادير بردا وسلاما ..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء في يوم يخرج له كل المغاربة متضرعين ومتوسلين لله عز وجل ان يغيثنا من فضله .
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين يارب العالمين .
يارب ننتظر فرجك القريب وان تهدي قلوبنا . ربما يرجع سبب ذالك الى قسوة قلوبنا مع بعضنا الله اهدينا يارب
اصبحت انتظر موسم البرد بفارغ الصبر ولم تعد صحتي تتحمل ذالك . اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب
اللهم قنا حر نار جهنم وارحمنا برحمتك يارب العالمين . انصحكم بالدعاء الصالح ليلا ونهارا لعل الله ياتينا خيرا من الغيث
على الحكومة أن بقي الأمر على حاله ان تتدخل فورا لايجاد حل للفلاحين لانه ربما يكون اسوء عام فلاحي من شح وقلة التساقطات
قلة التساقطات وكورونا وسلالتها والازمة وارتفاع المحروقات والزيادة الصاروخية للمواد الغذائية والحكومة في خبر كان . مكاين غير الزيادة واثمان خيالية .. اللهم أسقينا الغيث يارب
(ان يعلم الله في قلوبكم خير يؤتيكم خيرا ) القوي ياكل حق وممتلكات الفقير وعدم المساواة بين الطبقات الغنية والمتوسطية والفقرة. من اسباب عدم سقوط المطر
اول شيء يجب التحرك اليه هو خفض نسبة الماء المستخرجة من البئر لان ذالك يضر كثيرا بالفرشة المائية . والتدبير في استعمال الماء وان تكون حملات تحسيسية في ذالك
اتقوا الله باعياد الله واكثر الاستغفار لحل أزمة الماء فالسدود على وشك الانتهاء والابار استنزفت هي الاخرى والعيون جفت ماذا بقي سوى التوسل إلى الله ليغيثنا