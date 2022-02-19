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طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-19 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة محليا فوق السهول المتواجدة شمال الصويرة، بمنطقة طنجة، الريف وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع سقوط بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات وثلاث درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 درجات و9 درجات بالريف والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 14 و19 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون في حدود 09 و14 درجة بباقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا ملموسا شمال ووسط المملكة.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وسيكون قوي الهيجان إلى قوي جدا بباقي المناطق.

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