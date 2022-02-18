القبض على مطلوب بمذكرات للبحث في خريبكة

2022-02-18 / 6:51 مساءً
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هبة بريس _ خريبكة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، يوم أمس الخميس 17 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 43 و 45 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمشاركة.

وقد جرت عملية التوقيف بشارع بوجدور بمدينة خريبكة بعدما تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي متلبسا بحيازة كمية من المخدرات معدة للترويج على متن سيارة أجرة ، يشتبه في كون سائقها متورط في المشاركة في ارتكاب هذا الفعل الجرمي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية والتي شملت سيارة الأجرة ومنزل المشتبه فيه الرئيسي بحي الفتح بالمدينة عن حجز ثلاث كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و26 كيلوغرام ونصف من مخدر أوراق التبغ المهرب (طابا)، 164 كيلوغرام ونصف من سنابل الكيف، هاتف نقال ومبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية،فيما تم إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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