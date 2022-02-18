الأمريكي “مايك بنس” يزور إسرائيل والمغرب بداية الشهر المقبل

2022-02-18 / 6:45 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشف موقع ” جويش إنسايدر”أن مايك بنس الذي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، دونال ترامب، يعتزم القيام بزيارة تشمل كل من إسرائيل والمملكة المغربية، بداية الشهر المقبل

واكد ذات الموقع ان بنس سيحط الرحال بإسرائيل في 7 مارس المقبل، وستدوم زيارته هناك لمدة يومين، حيث سيحصل على درجة الدكتورة الفخرية من جامعة أرييل، وهي ثاني زيارة لمايك بنس إلى إسرائيل بعد زيارة 2020.

ومباشرة بعد زيارته إلى إسرائيل سيدخل المغرب في إطار محاولته لتعزيز ما يُعرف بـ”اتفاقيات أبراهام”، والدفع بالعلاقات التي تجمع الرباط بتل أبيب نحو الامام

وجاء في الخبر ان جولة مايك بنس، التي سيقوم بها إلى كل من إسرائيل والمغرب لازالت قيد الإعداد ما يعني ان الإعلان عنها سيتم في وقت لاحق
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