معهد أبحاث عالمي يمنح شابا مغربيا 3 ملايير لاكتشاف طبي نادر

2022-02-18 / 5:19 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحصل الباحث المغربي الدكتور يوسف أولحوت على جائزة علمية رفيعة بقيمة ثلاث ملايين دولار وفق ما أكده المعهد الوطني الأمريكي لعلوم الصحة البيئية.

و منح المعهد الأمريكي الجائزة للشاب يوسف أولحوت، و هو عالم أوبئة مغربي وأستاذ في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، حيث أن الجائزة البالغ قيمتها قرابة الثلاث ملايير سنتيم مغربية تأتي دعما لجهده المستمر لكشف المزيد عن أصول وعوامل خطر التوحد.

و نال العالم المغربي الشاب جائزة البحث العلمي من المعهد الوطني الأمريكي للصحة في محاولة من هذا المعهد الذائع الصيت لمحاولة فك اللغز الخاص بالأسباب المحتملة لظاهرة التوحد نظرا لاعتبار يوسف هو أحد الخبراء العالميين في أبحاث السببية.

و تجدر الإشارة إلى أن يوسف أولهوط خريج المدرسة المغربية، حيث نال ديبلوم مهندس دولة في الصناعات الطبية و الغذائية من المعهد الزراعي و البيطري الحسن الثاني بالرباط سنة 2006، قبل أن يتحصل على ماستر ثاني في باريس شعبة تحليل مخاطر البكتيريات سنة 2008 و بعدها الدكتوراه في الصحة البيئية بجامعة لورين الفرنسية و بالضبط بمدرسة الدراسات العليا للصحة العامة سنة 2012 و له مجموعة من الأبحاث و المؤلفات العلمية و هو حاليا أستاذ أكاديمي باحث في علم الأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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‫4 تعليقات

  3. مبروك لاستاذنا هذا وبشرى ومفخرة لنا نحن المغاربة بهذا الانجاز الراىع الذي حصل عليه هذا العالم المغربي وليس هذه المرة الاولى التي يتميز فيها خبراء وعلماء مغاربة كبار في هذا الميدان العلمي بل هناك العديد من المغاربة الذين تفوقوا في ميدان العلوم يمارسون مهامهم بامريكا واوروبا حيث يجدون بيىة مناسبة وارضية مشجعة تجعلهم يجتهدون في ابتكاراتهم وابحاثهم العلمية ما علينا الا ان نحيهم ونسفق لهم اتمنى لهم نجاحا داىما ومقاما طيبا

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