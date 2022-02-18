طرفاية: إجتماع اللجنة المكلفة بتنظيم السير والجولان بمناسبة 18 فبراير

2022-02-18 / 5:09 مساءً
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

يشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، مناسبة لتقييم مختلف العمليات والبرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، ولتجديد التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لآفة حوادث السير.

وفي هذا الصدد علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن اللجنة المكلفة بتنظيم السير والجولان التابعة للشرطة الإدارية بمدينة طرفاية، عقدت اجتماعها تزامنا مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك تحضيرا لعملية شاملة التشوير الطرقي العمودي والافقي في إطار اتفاقية شراكة وتمويل من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وجماعة طرفاية، وتدخل هده العملية في إطار تنظيم السير والجولان وضمان السلامة الطرفية داخل المدار الحضري.

الاجتماع الذي عقد بمقر الجماعة الترابية لمدينة طرفاية، والذي ترأسه رئيس المجلس بالنيابة، جاء قصد مناقشة و دراسة موضوع السير والجولان داخل المجال الترابي لمدينة طرفاية، وذلك من خلال تحديد الأماكن الواجب وضع علامات التشوير بها وكذا تحديد الشروط المتعلقة بهذه العملية، إضافة إلى تحديد المواقع التي تحتاج إلى هذه علامات التي من شأنها أن تساهم في تفادي حوادث السير داخل المجال الحضاري.

وحسب المصدر ذاته الذي أكد، أن هذا اللقاء حضره ممثلي عمالة إقليم طرفاية، والسيد باشا مدينة طرفاية، الأقسام التقنية والتجهيز، والسيد رئيس مركز الدرك الملكي، والوقاية المدنية والقوات المساعدة ورئيس المجلس الترابي لجماعة طرفاية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القبض على مطلوب بمذكرات للبحث في خريبكة

القبض على مطلوب بمذكرات للبحث في خريبكة

2022-02-18 / 6:51 مساءً
Photo of الأمريكي “مايك بنس” يزور إسرائيل والمغرب بداية الشهر المقبل

الأمريكي “مايك بنس” يزور إسرائيل والمغرب بداية الشهر المقبل

2022-02-18 / 6:45 مساءً
Photo of خبير عن أزمة الجفاف .. الأزمة تتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم .

خبير عن أزمة الجفاف .. الأزمة تتزامن مع ارتفاع…

2022-02-18 / 6:15 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.4 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-18 / 5:30 مساءً
Photo of معهد أبحاث عالمي يمنح شابا مغربيا 3 ملايير لاكتشاف طبي نادر

معهد أبحاث عالمي يمنح شابا مغربيا 3 ملايير لاكتشاف…

2022-02-18 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل 508 إصابات و15 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 508 إصابات و15 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-18 / 4:23 مساءً
Photo of أخنوش يدعو إلى تسريع انخراط المواطنين ب”الحماية الاجتماعية”

أخنوش يدعو إلى تسريع انخراط المواطنين ب”الحماية الاجتماعية”

2022-02-18 / 4:18 مساءً
Photo of يهم السائقين.. إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات

يهم السائقين.. إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات

2022-02-18 / 3:48 مساءً
Photo of تطوان..مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في فساد “أمانديس” أضاع على مدينة مرتيل مبلغ 580 مليون

تطوان..مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في فساد “أمانديس” أضاع على…

2022-02-18 / 2:07 مساءً
Photo of وهبي يدشن مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج وقسم قضاء الأسرة بميسور

وهبي يدشن مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج وقسم قضاء…

2022-02-18 / 12:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق