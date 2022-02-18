أخنوش يترأس أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يوم الجمعة 18 فبراير 2022، بحضور كل من: وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كما عرف اللقاء كذلك حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وشكل الاجتماع مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، من قبيل توسيع التغطية الصحية لتشمل عموم المغاربة، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع، يعد الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية منذ تنصيب الحكومة الحالية.

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