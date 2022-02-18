القرض الفلاحي يساهم ب 600 مليار لتنزيل توجيهات الملك لدعم الفلاحين
بادرت مجموعة القرض الفلاحي بصفتها كمؤسسة مواطنة لتعبئة مبلغ مالي بقيمة 6 ملايير درهم أي 600 مليار سنتيم لتنزيل توجيهات الملك بخصوص البرنامج الاسثتنائي لدعم القطاع الفلاحي.
و في هذا الصدد، أوضحت حنان أعجلي مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بأن مجموعة القرض الفلاحي عبأت مبلغا ماليا قدره 6 ملايير درهم لمواكبة الفلاحين في مواجهة تداعيات التساقطات المطرية.
و أكدت المسؤولة بالمؤسسة السالفة الذكر أن مجموعة القرض الفلاحي باعتبارها مؤسسة مواطنة تعبأت لتفعيل وتنزيل البرنامج الاستثنائي الذي جرى إطلاقه بتعليمات ملكية سامية، من خلال رصد غلاف مالي إضافي قدره 6 ملايير درهم.
و شددت أعجلي على أنه ستتم مواكبة الفلاحين عبر تمويل منتوجات هامة تتمثل في الفلاحة الربيعية و الغرس و الكسيبة وسلسلة الأبقار الحلوب، كما ستتم معالجة مديونية الفلاحين عبر عدة عمليات.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الملك استقبل قبل يومين كل من أخنوش رئيس الحكومة و الصديقي وزير الفلاحة لإصدار تعليماته العليا بأن يتم توجيه عناية خاصة للفلاحين المغاربة عبر برنامج استثنائي لدعم جهودهم في ظل موسم يتسم بندرة التساقطات و هو ما قد يؤثر بشكل كبير على المردودية الفلاحية هذا الموسم.
و أكد الملك في توجيهاته لأخنوش و الصديقي على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا ويسقيها الغيث النافع.
و أعطى الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.