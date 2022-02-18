زوجة تنهي حياة زوجها بآلة حادة على فراش النوم بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

اهتزت دائرة سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها زوج في عقده الرابع، على يد شريكة حياته، التي هي بدورها في سنه، ولها معه 4 أبناء.

وفي تفاصيل الجريمة، فإن امرأة في دوار خاضع لنفوذ دائرة سيدي إسماعيل، باغتت زوجها، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة اليوم الجمعة، بضربات في الرأس، بواسطة آلة حادة، عندما كان يخلد في غرفته للنوم. حيث فارق الحياة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أوقف المتدخلون الدركيون الزوجة الجانية، وأجروا المعاينات والتحريات الميدانية؛ فيما تم انتداب سيارة إسعاف، نقلت جثة الزوج المجني عليه، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث جرى إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح.

وبعد وضعهاا تحت تدابير الحراسة النظرية، تخضع الضابطة القضائية الزوجة للبحث، بغية تحديد أسباب وملابسات هذه الجريمة المروعة، وذلك في أفق إحالتها على النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة.

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