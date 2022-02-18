الملك: جائحة كورونا أظهرت الدور الاساسي للمهاجرين على أوطانهم وفي بلدان الاستقبال
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، التي تنعقد ببروكسيل .
وفي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد جلالته على أن
تنقلات المهاجرين أثبتت الجائحة أن هؤلاء لا يضروا بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم “عمالا أساسيين”، أوعلى بلدانهم الأصلية. ومن ثمَّ يتعين مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص.
وأضاف جلالتقائلا “إننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.”.
5 تعليقات
عليها سهلتي عليهم نتا ولمخزن ديالك في السفر والاجرائات الصعبة لزيارة اهلهم يا ذا الوجهين تريدون فقط مداخيلهم شئ اخر لا
العمال الأساسيين القلة القليلة. بل أكثرهم اما يتسلون او باعة متجولون هنا وهناك او يحماون مكنسات سواء للتسكع لو ان وجدوا من يطلبهم منهم تشطيب باب منزله.
الى سعيد سلا
والله بقيتي في، كل هذا الحقد اعماك ان من الجالية اطباء ومهندسين و علماء بيولوجيا و و و
من شرفوا هذا الوطن
Hi,
this message is for Said Sale, you’re wrong bro, i’m a Digital Marketing Director i got this position in USA and Not in Morocco, and i’m Happy and proud to be Moroccan
فعلا مغاربة العالم ساهمو ومازالو يساهمون في اقتصاد. البلاد مند الستينات كانو يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس ولكن مع الأسف الشديد من تم الاستلاء على منزله مازال يترامى بين الادارات بسبب بعض القضاة الفاسدين امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب وبدون حل قضايا الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة بسبب معاملة بعض المسؤولين المحليين