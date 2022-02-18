تطوان..مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في فساد “أمانديس” أضاع على مدينة مرتيل مبلغ 580 مليون

2022-02-18 / 2:07 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان بالتحقيق في ما قال أنها قضية فساد متورطة فيها شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة تطوان ، أضاعت على مدينة مارتيل مبلغ 580 مليون سنتيم .

وأضاف مرصد الشمال لحقوق الانسان، أنه حصل على معطيات دقيقة تتعلق بحالة فساد واضحة متورط فيها مسؤولوا شركة أمانديس بتطوان تتعلق بتواطؤ مكشوف مع أحد لوبيات العقار بمرتيل عبر ” إعفائه” عن أداء مبلغ 580 مليون سنتيم مستحقة على أحد مجمعاته السكنية بالمدينة، يتم تخصيصها – حصرا – لإنجاز مشاريع البنية التحتية لفائدة الأحياء الناقصة التجهيز وغير مهيكلة بمرتيل، خارج ميزانية الاستثمار التي تخصصها أمانديس للبنيات الكبرى، كما هو منصوص عليها بكناش التحملات الخاص بالشركة.

واسترسل المرصد بالقول أنه ” لولا التورط المباشر لمسؤولي شركة أمانديس تطوان لما تم ” إعفاء ” الشركة المنجزة للتجمع السكني المذكور، خصوصا أنه لا يمكن لعاقل أن يقتنع بالمبررات التي يحاولون ترويجها، بأنه ذلك وقع سهوا. وذلك في الوقت الذي تسارع شركة فيوليا عبر فرعها أمانديس في مص دماء المواطنين عبر فواتير متلاعب فيها – نظام الأشطر – مع بداية العد العكسي لنهاية العقد الذي يجمعها مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية بالجهة.”

وطالب المرصد بفتح تحقيق من طرف الجهات الوصية التي هي وزارة الداخلية، النيابة العامة.
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