تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة شخص بتاوريرت

هبة بريس : وجدة

شهدت مدينة تاوريرت صباح اليوم الجمعة 18 فبراير الجاري، مصرع شخص واحد عقب تسرب غاز البوتان ليلا بمنزل متواجد بمولاي علي الشريف تمديد، كما تم نقل 04 آخرين للمستشفى الإقليمي بالمدينة في حالة خطيرة.

تفاصيل هذا الحادث، حسب مصادر مقربة لموقع هبة بريس، فالشخص قيد حياته يشتغل في سلك الشرطة بوجدة قدم مساء أمس لمدينة تاوريرت رفقة إخوته لحضور مراسيم وإجراءات دفن أخيه، لكنه فارق الحياة اليوم الجمعة على إثر تسرب لغاز البوتان، في ما تم نقل الأربعة الآخرين للمستشفى الإقليمي، من بينهم اخته التي تم نقلها للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة وحسب نفس المصادر ذاتها، فجميع الحالات وصفت بالخطيرة.

وهذا، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، ونقل الجثة إلى مستودع الأموات .

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