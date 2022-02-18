عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 74 مليون و أرباح المجموعة تواصل الارتفاع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت مجموعة اتصالات المغرب الرائدة في قطاع الخدمات الهاتفية و الانترنيت تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت في المجمل مؤشرات إيجابية خلال تعاملات السنة الفائتة.

و في هذا الصدد، ارتفع عدد زبائن مجموعة اتصالات المغرب في الدول التي تتواجد بها إلى أكثر من 74 مليون زبون في نهاية سنة 2021، ما يمثل زيادة بحوالي 1.8 في المائة.

و بخصوص النتائج المالية برسم السنة الماضية، فقد حققت اتصالات المغرب رقم معاملات ناهز حوالي 36 مليار درهم، فيما بلغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك حوالي 18.5 مليار درهم.

كما سجلت النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة نسبة نمو قاربت 0.5 في المائة مما يعني تحقيق المجموعة لنتيجة رقمية تبلغ 6 مليارات درهم وذلك بفضل التحسن القوي لأنشطة الفروع الإفريقية لاتصالات المغرب.

و فيما يتعلق بالأنشطة الدولية للمجموعة فقد سجلت إيرادات بلغت 16.912 مليون درهم، بزيادة 1.5 في المائة بأسعار الصرف الثابتة، بسبب استمرار الزيادة في بيانات الهاتف المحمول بنحو + 18.8 في المائة بأسعار الصرف الثابتة وخدمات بزائد 13.1 في المائة ل “موبايل موني”.

وفي سنة 2021، أظهرت مجموعة اتصالات المغرب مرونتها وقدرتها على التكيف في جميع مناطق تواجدها في الأسواق في مواجهة أزمة صحية مطولة، لتنتهي بما يتماشى مع جميع أهدافها العملية والمالية.

وخلص بلاغ للمجموعة إلى أن الجهود المستمرة للسيطرة على التكاليف تمكن المجموعة من الحفاظ على هوامشها وكذا على أوراش لتحول الرقمي والابتكار مع أولوية لدعم توسيع قاعدة الزبناء و توسيع البيانات، ولا سيما في الفروع التابعة لها.

و تؤكد هذه الإنجازات أهمية سياسة الاستثمار التي تنفذ في شبكة مجموعة اتصالات المغرب على حد سواء في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز استراتيجية المجموعة القائمة على التميز من خلال الأداء وجودة الخدمة.

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