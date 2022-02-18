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7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي المحمدي”

2022-02-18 / 11:17 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 18 فبراير الجاري، من توقيف سبعة (07) أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات كانت مستوقفة بأحد أزقة منطقة “بلفيدير”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف المشتبه فيهم مباشرة بعد ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية للراشدين والمراقبة بالنسبة للقاصرين رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. الامن الوطني استطاع في وقت وجيز اعتقال عصابة تهشيم زجاج السيارات بالدار البيضاء رغم لباسهم اقنعة لاخفاء وجوههم وفي مكناس اكثر من شهرين لم يستطيعوا اعتقال لص سرق هاتفي ايفون رغم ادلائي بفيديو يظهر في وجه اللص واضحا وايماي الهاتف الثمين وذلك في الدائرة 2 بحمرية. سبحان الله كلها وزهرو فهاد البلاد

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