مندوبية “السجون” تعلن استئناف الزيارات العائلية

هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر استئناف الزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية، ابتداء من يوم الاثنين 28 فبراير 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطور الإيجابي الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه “سيتم السماح لكل سجين بالاستفادة لمرة واحدة كل 15 يوما من زيارة فردين من عائلته من بين المسموح لهم بالزيارة دون حصر لعدد الأبناء، مع منح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا الزوار الأجانب القادمين من خارج المملكة التسهيلات اللازمة للاستفادة من زيارة ذويهم من السجناء”.

وأشارت إلى أنه يتعين على الزوار الإدلاء إما بوثيقة “جواز التلقيح” تثبت تلقيهم للجرعات المطلوبة من التلقيح، أو بشهادة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد- 19 بالنسبة للذين لديهم موانع صحية، وذلك كشرط لولوج المؤسسة السجنية، مع ضرورة التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ذات الصلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا، بما من شأنه أن يضمن السلامة للموظفين والسجناء والمرتفقين على حد سواء.

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