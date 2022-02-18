مندوبية “السجون” تعلن استئناف الزيارات العائلية

2022-02-18 / 11:07 صباحًا
0
هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر استئناف الزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية، ابتداء من يوم الاثنين 28 فبراير 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطور الإيجابي الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه “سيتم السماح لكل سجين بالاستفادة لمرة واحدة كل 15 يوما من زيارة فردين من عائلته من بين المسموح لهم بالزيارة دون حصر لعدد الأبناء، مع منح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا الزوار الأجانب القادمين من خارج المملكة التسهيلات اللازمة للاستفادة من زيارة ذويهم من السجناء”.

وأشارت إلى أنه يتعين على الزوار الإدلاء إما بوثيقة “جواز التلقيح” تثبت تلقيهم للجرعات المطلوبة من التلقيح، أو بشهادة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد- 19 بالنسبة للذين لديهم موانع صحية، وذلك كشرط لولوج المؤسسة السجنية، مع ضرورة التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ذات الصلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا، بما من شأنه أن يضمن السلامة للموظفين والسجناء والمرتفقين على حد سواء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي المحمدي”

7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي…

2022-02-18 / 11:17 صباحًا
Photo of تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع البيضاء

تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع…

2022-02-18 / 10:42 صباحًا
Photo of أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة بيضاء

أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة…

2022-02-18 / 10:18 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش وميدلت

يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش…

2022-02-18 / 9:38 صباحًا
Photo of أمن مراكش يوقف مواطنا “هنديا” مبحوث عنه دوليا

أمن مراكش يوقف مواطنا “هنديا” مبحوث عنه دوليا

2022-02-18 / 9:35 صباحًا
Photo of وكالة بيت مال القدس الشريف: تعبئة 3.7 مليون دولار خلال سنة 2021

وكالة بيت مال القدس الشريف: تعبئة 3.7 مليون دولار…

2022-02-18 / 8:30 صباحًا
Photo of مكافحة تهريب المخدرات.. الشرطة المغربية تشارك في عملية دولية كبرى بأمريكا اللاتينية وأوروبا

مكافحة تهريب المخدرات.. الشرطة المغربية تشارك في عملية دولية…

2022-02-18 / 8:00 صباحًا
Photo of هيئة نقابية تتهم الحكومة بتجاهل موجة الغلاء

هيئة نقابية تتهم الحكومة بتجاهل موجة الغلاء

2022-02-18 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-18 / 7:00 صباحًا
Photo of المغرب يتجه لتقليص مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات

المغرب يتجه لتقليص مدة التكوين في الطب من 7…

2022-02-17 / 11:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق