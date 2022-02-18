روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا

2022-02-18 / 10:53 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت روسيا الجمعة سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “عاد قطار عسكري يحمل عديدا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة”.

وأعلن ناطق باسم الأسطول الروسي أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء تصريحاته، سحب ست طائرات قاذفة من طراز سوخوي-24 من القرم.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إنها بدأت في سحب بعض القوات من المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لكن كييف ودولا غربية تشكك في ذلك وتقول إنه يجري استبدال بعض الوحدات والمعدات بأخرى على ما يبدو.

وفي بيان آخر نقلته وكالة تاس للأنباء، قالت الوزارة إن حوالي 30 شاحنة تحمل جنودا ومعدات غادرت مواقع التدريب في موقع لم يتم الكشف عنه وفي طريقها إلى قاعدتها.

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‫2 تعليقات

  1. على ما اظن ان روسيا طبقت خطة مدروسة هدفها هو ارتفاع اسعار الغاز والبترول والمواد الغذائية..الخ كل هذا في صالحها كمنتجة للبترول والغاز وتصدير القمح ..الخ نعيش في عالم الغابة الغلبة للاقوى ولو كان حمارا اعزكم الله.

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