الدوزي يمثل المغرب حفل كبير ضمن فعاليات «إكسبو دبي»

2022-02-18 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس: القسم الفني

يستعد النجم المغربي الدوزي، لتمثيل المغرب من خلال إحياء سهرة فنية كبرى في الحدث العالمي الأكبر و الأبرز هذه السنة ” إكسبو دبي”، بالإمارات العربية المتحدة و الذي يستمر إلى غاية 31 مارس من سنة 2022.

وستكون الجالية المغربية والعربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع النجم المغربي الدوزي يوم الاثنين 22 فبراير 2022 على الساعة الثامنة والنصف مساء في حفل فني ساهر يحييه، على مسرح اليوبيل في دبي، الذي عرف مشاركة ابرز نجوم الفن والغناء في العالم.

ويقام إكسبو 2022 دبي على مدى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ و سيحتضن الحدث الدولي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة و التقنيات والعروض الثقافية من أنحاء العالم طوال فترة إقامته.

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