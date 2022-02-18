Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe celebrates after winning the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Real Madrid at the Parc des Princes stadium in Paris on February 15, 2022. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

مبابي يتلقى أغلى عقد في تاريخ كرة القدم

2022-02-18 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قدم نادي باريس سان جرمان عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن إدارة نادي باريس سان جرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يدرس العرض المقدم له، والذي من شأنه أن يجعله يحصل على أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

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