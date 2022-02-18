بالفيديو.. عصابة ملثمين مسلحة تخلق الرعب بالبيضاء و تخرب عشرات السيارات
عاشت منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء ليلة سوداء بعد هجوم عصابة من الملثمين على سيارات و أملاك المواطنين و تخريبها.
و شهد الحي المحمدي في ساعة متأخرة من ليلة أمس هجوم عدد من الأفراد المجهولي الهوية، كانوا مددجين بالعصي و الهراوات و الحجارة و بعض الأدوات الحديدية على أملاك الغير.
و حسب شهادات استقتها هبة بريس من عين المكان، فقد تفاجأ ساكنة و عمال المنطقة بملثمين و هم يعيثون فسادا في مملتكاتهم بعد أن قاموا بتخريب أكثر من 30 سيارة ليفروا بعد ذلك لوجهة مجهولة.
و مباشرة فور تلقيها إخباريات بالموضوع، هرعت لعين المكان دوريات من عناصر الأمن التي قامت بفتح تحقيق في هذا الحادث مستعينة بكاميرات المراقبة المثبتة في عدد من المقاهي و المحلات و المعامل.
تفاصيل أوفى بخصوص هذا الهجوم الليلي لمثلمين بالحي المحمدي بالدار البيضاء في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:
تعليق واحد
العصابة هرسو الطوموبيلات وسط شارع رئيسي فالدار البيضاء وحتى كاميرا ديال الإقامات او فيديو ديال بورطابل ماصورهوم قطيين هذا أمر عجيب هء هء هاء