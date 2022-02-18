الصورة تعبيرية

بالفيديو.. عصابة ملثمين مسلحة تخلق الرعب بالبيضاء و تخرب عشرات السيارات

2022-02-18 / 10:03 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عاشت منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء ليلة سوداء بعد هجوم عصابة من الملثمين على سيارات و أملاك المواطنين و تخريبها.

و شهد الحي المحمدي في ساعة متأخرة من ليلة أمس هجوم عدد من الأفراد المجهولي الهوية، كانوا مددجين بالعصي و الهراوات و الحجارة و بعض الأدوات الحديدية على أملاك الغير.

و حسب شهادات استقتها هبة بريس من عين المكان، فقد تفاجأ ساكنة و عمال المنطقة بملثمين و هم يعيثون فسادا في مملتكاتهم بعد أن قاموا بتخريب أكثر من 30 سيارة ليفروا بعد ذلك لوجهة مجهولة.

و مباشرة فور تلقيها إخباريات بالموضوع، هرعت لعين المكان دوريات من عناصر الأمن التي قامت بفتح تحقيق في هذا الحادث مستعينة بكاميرات المراقبة المثبتة في عدد من المقاهي و المحلات و المعامل.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الهجوم الليلي لمثلمين بالحي المحمدي بالدار البيضاء في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
14

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زوجة تنهي حياة زوجها بآلة حادة على فراش النوم بإقليم الجديدة

زوجة تنهي حياة زوجها بآلة حادة على فراش النوم…

2022-02-18 / 2:52 مساءً
Photo of تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة شخص بتاوريرت

تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة شخص بتاوريرت

2022-02-18 / 12:37 مساءً
Photo of طنجة.. حادثة سير تسفر عن توقيف شخص وحجز 6100 قرص مخدر

طنجة.. حادثة سير تسفر عن توقيف شخص وحجز 6100…

2022-02-18 / 12:21 مساءً
Photo of وجدة .. ايقاف عشريني متورط في ترويج مخدر الكوكايين والمشروبات الكحولية

وجدة .. ايقاف عشريني متورط في ترويج مخدر الكوكايين…

2022-02-17 / 5:56 مساءً
Photo of اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. “حرب الطرق” تخلف 3500 قتيلا سنويا

اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. “حرب الطرق” تخلف 3500 قتيلا…

2022-02-17 / 1:10 مساءً
Photo of في ظرف 24 ساعة.. حريق ثاني ضخم بالبيضاء و الوقاية المدنية تنجح في إخماده

في ظرف 24 ساعة.. حريق ثاني ضخم بالبيضاء و…

2022-02-17 / 11:22 صباحًا
Photo of جثة متحللة تستنفر الدرك الملكي لأخفنير

جثة متحللة تستنفر الدرك الملكي لأخفنير

2022-02-16 / 9:07 مساءً
Photo of فاس.. تحديد خسائر “حريق” المدينة العتيقة

فاس.. تحديد خسائر “حريق” المدينة العتيقة

2022-02-16 / 6:37 مساءً
Photo of انقلاب شاحنة ووفاة سائقها ضواحي أخفنير

انقلاب شاحنة ووفاة سائقها ضواحي أخفنير

2022-02-16 / 2:37 مساءً
Photo of تزامنا و حريق فاس.. احتراق محلات تجارية بأشهر قيسارية في الدار البيضاء

تزامنا و حريق فاس.. احتراق محلات تجارية بأشهر قيسارية…

2022-02-16 / 9:27 صباحًا

تعليق واحد

  1. العصابة هرسو الطوموبيلات وسط شارع رئيسي فالدار البيضاء وحتى كاميرا ديال الإقامات او فيديو ديال بورطابل ماصورهوم قطيين هذا أمر عجيب هء هء هاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق