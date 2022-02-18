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بعد ترحيلهم.. محكمة إسبانية تأمر بإعادة قاصرين مغاربة إلى سبتة

2022-02-18 / 9:58 صباحًا
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هبة بريس

حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في ماي الماضي.

وأصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا إلى إسبانيا، كانوا قد طردوا من سبتة في غشت الماضي.

ورأى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادتهم.

وكانت جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتان قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.

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