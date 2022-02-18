يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش وميدلت

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا لمدة ثلاث ساعات يوم السبت 19 فبراير الجاري، من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع سيمكن من إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأبرزت الوزارة أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم السبت 19 فبراير على الساعة الثانية عشر صباحا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة، يضيف المصدر، أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute”، الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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