هيئة نقابية تتهم الحكومة بتجاهل موجة الغلاء

2022-02-18 / 7:30 صباحًا
1
هبة بريس _ الرباط

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بسبب صمتها عن موجة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية داعية إياها إلى مراجعة توقعاتها الخاطئة، والتعجيل باتخاذ مبادرات وإجراء ات اجتماعية لمواجهة آثار الجفاف على العالم القروي، والضرب على أيدي من سمتهم ب”المضاربين والسماسرة ومستغلي الأزمات على حساب معاناة المواطنين”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن اليوم الاحتجاجي الذي نظمته يوم الأحد المنصرم، كان بمثابة تبيه ونقطة نظام أمام الصمت والتجاهل الحكومي لموجة الغلاء الصارخ، وضرب الحريات النقابية وتسريح العمال، واستمرار غياب الحوار الاجتماعي.

ودعت النقابة أعضاءها وكافة المواطنين للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 20 فبراير الجاري، تخليدا للذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، في أفق تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والإجهاز على الحريات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان..مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في فساد “أمانديس” أضاع على مدينة مرتيل مبلغ 580 مليون

تطوان..مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في فساد “أمانديس” أضاع على…

2022-02-18 / 2:07 مساءً
Photo of وهبي يدشن مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج وقسم قضاء الأسرة بميسور

وهبي يدشن مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج وقسم قضاء…

2022-02-18 / 12:49 مساءً
Photo of 7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي المحمدي”

7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي…

2022-02-18 / 11:17 صباحًا
Photo of مندوبية “السجون” تعلن استئناف الزيارات العائلية

مندوبية “السجون” تعلن استئناف الزيارات العائلية

2022-02-18 / 11:07 صباحًا
Photo of تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع البيضاء

تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع…

2022-02-18 / 10:42 صباحًا
Photo of أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة بيضاء

أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة…

2022-02-18 / 10:18 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش وميدلت

يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش…

2022-02-18 / 9:38 صباحًا
Photo of أمن مراكش يوقف مواطنا “هنديا” مبحوث عنه دوليا

أمن مراكش يوقف مواطنا “هنديا” مبحوث عنه دوليا

2022-02-18 / 9:35 صباحًا
Photo of وكالة بيت مال القدس الشريف: تعبئة 3.7 مليون دولار خلال سنة 2021

وكالة بيت مال القدس الشريف: تعبئة 3.7 مليون دولار…

2022-02-18 / 8:30 صباحًا
Photo of مكافحة تهريب المخدرات.. الشرطة المغربية تشارك في عملية دولية كبرى بأمريكا اللاتينية وأوروبا

مكافحة تهريب المخدرات.. الشرطة المغربية تشارك في عملية دولية…

2022-02-18 / 8:00 صباحًا

تعليق واحد

  1. نتمنى من الحكومة ان تتحرك في هذا االاتجاه من اجل العمل على تخفيض اسعار المواد الغذاىية التي عرفت زيادات مرتفعة اثرت بشكل كبير على مستوى العيش لذى المواطنين وانهكت جيوبهم لذلك نطالب الحكومة الموقرة ايجاد حلول سريعة لهذه القضية التي تهم الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق