هيئة نقابية تتهم الحكومة بتجاهل موجة الغلاء

هبة بريس _ الرباط

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بسبب صمتها عن موجة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية داعية إياها إلى مراجعة توقعاتها الخاطئة، والتعجيل باتخاذ مبادرات وإجراء ات اجتماعية لمواجهة آثار الجفاف على العالم القروي، والضرب على أيدي من سمتهم ب”المضاربين والسماسرة ومستغلي الأزمات على حساب معاناة المواطنين”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن اليوم الاحتجاجي الذي نظمته يوم الأحد المنصرم، كان بمثابة تبيه ونقطة نظام أمام الصمت والتجاهل الحكومي لموجة الغلاء الصارخ، وضرب الحريات النقابية وتسريح العمال، واستمرار غياب الحوار الاجتماعي.

ودعت النقابة أعضاءها وكافة المواطنين للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 20 فبراير الجاري، تخليدا للذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، في أفق تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والإجهاز على الحريات

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