المغرب يتجه لتقليص مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات

هبة بريس _ الرباط

تعمل الحكومة المغربية على تقليص مدة التكوين في الطب من 7 سنوات المعمول بها حاليا إلى 6 سنوات مع الرفع من عدد المقاعد المفتوحة للطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجه إلى رؤساء الجامعات العمومية، مراسلة تقول ان هذا التوجه يأتي من أجل مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الخدمات العلاجية للفئات المشمولة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يروم هذا القرار المرتقب ، حسب المراسلة الى الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز القدرات الطبية للمغرب وبلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات صلة في أفق 2035.

وأكد ميراوي أنه سيتم رصد الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

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