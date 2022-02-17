شخصيات فلسطينية بارزة تشيد بالتزام الملك لفائدة القدس الشريف

هبة بريس _ الرباط

أشادت شخصيات فلسطينية بارزة، خلال لقاء عقد اليوم الخميس بالعيون، بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالدفاع عن القضية الفلسطينية عموما، والحفاظ على مدينة القدس الشريف على وجه الخصوص.

وقال مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، “نحيي دور المغرب وجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مجال دعم القضية الفلسطينية ومقاومة المقدسيين”.

وأوضح الرويضي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، أن المقدسيين “يثمنون عاليا المبادرات القيمة” التي اتخذتها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، لدعم مقاومتهم من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع سوسيو-اقتصادية وثقافية تروم الحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، خلال هذا اللقاء المنعقد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، في موضوع “التزام المملكة المغربية بالدفاع عن القدس ونصرة القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الاجتماعية الميدانية لوكالة بيت مال القدس الشريف”، أن هذه المساهمة المهمة، “البعيدة عن أي اعتبار سياسي”، ساعدت الساكنة المقدسية على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير تاريخها ومعالمها.

كما نوه الرويضي بالمقاربة التشاركية ومقاربة القرب اللتين تعتمدهما الوكالة في تنفيذ مشاريعها في القدس، داعيا الدول العربية والإسلامية الأخرى إلى تقديم المزيد من المساهمات لتعزيز الأعمال الجليلة لوكالة بيت مال القدس الشريف.

من جهته، أبرز رئيس جامعة الأزهر بغزة، عمر ميلاد، دعم المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاهتمام الذي توليه المملكة لحماية القدس الشريف يرجع إلى عدة عقود، كما يشهد على ذلك “باب المغاربة” وغيره من المعالم التي تؤكد على عمق العلاقات العريقة التي تجمع بين الشعبين وقائدي البلدين الشقيقين.

وأعرب ميلاد، على الخصوص، عن شكره وامتنانه لجلالة الملك على مبادرته لتمويل إعادة إعمار كلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، التابعة لجامعة الأزهر بغزة، التي افتتحت في 2015.

وتبرز هذه الكلية، التي أحدثت في 1992 ببيت حانون وأعيد بناؤها بعد ذلك بفضل هبة قدرها 7.8 ملايين دولار أمريكي منحها جلالة الملك، الجهود المستمرة التي يبذلها جلالته ووكالة بيت مال القدس من أجل دعم مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

كما ذكّر ميلاد بالتوقيع، في أكتوبر الماضي، على اتفاقية – إطار بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وجامعة الأزهر في غزة بشأن توسيع مجالات التدريس والدورات التكوينية المعتمدة لدى كلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، بهدف إحداث قسم خاص بالطب البيطري.

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