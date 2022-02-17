المضيق ..الأمن يوقف شبابا عرضوا حياة فتاة للخطر

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق، أمس الأربعاء 16 فبراير الجاري، من توقيف خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر وممارسة العنف في حق فتيات قاصرات.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع أشرطة فيديو منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيازة المشتبه فيهم لأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، كما توثق بعض هذه المقاطع لقيام المشتبه فيهم بالتحريض على العنف وممارسته في حق فتاتين بالشارع العام.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويات المتورطين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية والتحريض على ارتكابها، قبل أن يتم توقيفهم وحجز سلاح أبيض وأداة راضة بحوزتهم، علاوة على حجز الهواتف المحمولة المستعملة في توثيق أعمال العنف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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