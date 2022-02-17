الصورة تعبيرية

المضيق ..الأمن يوقف شبابا عرضوا حياة فتاة للخطر

2022-02-17 / 8:04 مساءً
0
هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق، أمس الأربعاء 16 فبراير الجاري، من توقيف خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر وممارسة العنف في حق فتيات قاصرات.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع أشرطة فيديو منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيازة المشتبه فيهم لأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، كما توثق بعض هذه المقاطع لقيام المشتبه فيهم بالتحريض على العنف وممارسته في حق فتاتين بالشارع العام.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويات المتورطين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية والتحريض على ارتكابها، قبل أن يتم توقيفهم وحجز سلاح أبيض وأداة راضة بحوزتهم، علاوة على حجز الهواتف المحمولة المستعملة في توثيق أعمال العنف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التعاضدية الفلاحية .. المساهمة في تنزيل البرنامج الاستثنائي

التعاضدية الفلاحية .. المساهمة في تنزيل البرنامج الاستثنائي

2022-02-17 / 10:08 مساءً
Photo of الحكومة تُحدث أكاديمية للموضة وتحدد اختصاصات المؤسسات الجامعية

الحكومة تُحدث أكاديمية للموضة وتحدد اختصاصات المؤسسات الجامعية

2022-02-17 / 8:54 مساءً
Photo of الصديقي : البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر للفلاحين

الصديقي : البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر للفلاحين

2022-02-17 / 8:16 مساءً
Photo of ” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-02-17 / 7:51 مساءً
Photo of أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

2022-02-17 / 6:59 مساءً
Photo of الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

2022-02-17 / 6:40 مساءً
Photo of ” الحافظي” ٨٨ يحذر من التبعية العالية للمياه السطحية

” الحافظي” ٨٨ يحذر من التبعية العالية للمياه السطحية

2022-02-17 / 6:35 مساءً
Photo of وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات المحققة”

وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات…

2022-02-17 / 5:53 مساءً
Photo of جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات بتسريع البديل الاقتصادي

جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات…

2022-02-17 / 5:37 مساءً
Photo of برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

2022-02-17 / 5:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق