” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و68 سنة، أربعة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مخدر الكوكايين

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بشقة بإحدى الإقامات السكنية بمدينة المحمدية، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي تمت باستعمال الكلاب المدربة للشرطة عن حجز كيلوغرامين (02) و200 غرام من مخدر الكوكايين على متن سيارة مكتراة، من بين ثلاث سيارات أخرى جرى حجزها لدى المشتبه فيهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0