” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-02-17 / 7:51 مساءً
0
هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و68 سنة، أربعة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مخدر الكوكايين

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بشقة بإحدى الإقامات السكنية بمدينة المحمدية، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي تمت باستعمال الكلاب المدربة للشرطة عن حجز كيلوغرامين (02) و200 غرام من مخدر الكوكايين على متن سيارة مكتراة، من بين ثلاث سيارات أخرى جرى حجزها لدى المشتبه فيهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

2022-02-17 / 6:59 مساءً
Photo of الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

2022-02-17 / 6:40 مساءً
Photo of أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب

أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء…

2022-02-17 / 6:35 مساءً
Photo of وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات المحققة”

وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات…

2022-02-17 / 5:53 مساءً
Photo of جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات بتسريع البديل الاقتصادي

جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات…

2022-02-17 / 5:37 مساءً
Photo of برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

2022-02-17 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-17 / 4:56 مساءً
Photo of الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق 41 في المائة

الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق…

2022-02-17 / 4:21 مساءً
Photo of لقجع يستعرض أمام الحكومة تفاصيل البذلة الرسمية الجديدة لموظفي إدارة الجمارك

لقجع يستعرض أمام الحكومة تفاصيل البذلة الرسمية الجديدة لموظفي…

2022-02-17 / 4:09 مساءً
Photo of ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب الموظفين

ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب…

2022-02-17 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق