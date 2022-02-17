السعودية تقرر السماح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج

هبة بريس _ وكالات

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، عن الفئات المسموح لها بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، من غير السعوديين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بشكل نظامي في السعودية”.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لن يسمح لحاملي تأشيرة الأعمال أو تأشيرة الزيارة بالتقدم للحصول على تصريح بأداء مناسك الحج.

وبخصوص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، قالت الوزارة إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بها.

وكانت السعودية قد قررت، العام الماضي، اقتصار موسم الحج على عدد 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، بشرط تلقيهم لقاح فيروس كورونا.

* وكالات

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