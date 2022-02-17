أخنوش : البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي يستهدف التصدي للجفاف

2022-02-17 / 7:06 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف التصدي لتداعيات الشح غير المسبوق للتساقطات المطرية، في انتظار تحسن تهاطل الأمطار خلال شهر مارس، والتي من شأنها أن تدعم الزراعة الربيعية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عمل وزاري ترأسه اليوم الخميس بالرباط، أن هذا البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، يضم ثلاث نقاط رئيسة، تتمثل في الدعم المباشر الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفلاحين ومساعدتهم على اقتناء الكلأ بثمن مناسب، وإنشاء نقاط للمياه، وتلقيح 24 مليون رأس من قطيع الماشية.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا دعم ري الأشجار المثمرة التي تم غرسها ضمن برامج الفلاحة التضامنية، ودعم التأمينات الخاصة بفترات الجفاف التي يساهم فيها الفلاحون بنحو (30-35 درهما) ويتلقون عنها 400 درهم للهكتار على الأقل.

وأكد في هذا السياق، أن الحكومة سترصد مبلغا ماليا قدره 1 مليار و200 مليون لفائدة الأشخاص المساهمين في التأمين ويعانون من إشكاليات شح الأمطار”، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستغطي نحو ثلث الأراضي المزروعة.

وأبرز أخنوش أن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم في دعم الأشخاص الذين تلقوا قروضا خلال الموسم الفلاحي الحالي، وسقوم بإعادة جدولة القروض التي تم تلقيها، لافتا إلى أن هذا “الأمر من شأنه أن يمنح إمكانيات للأشخاص الذين عانوا من تلف المزروعات الخريفية، والذين بإمكانهم الاستدراك في المرحلة الربيعية”.

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تعليق واحد

  1. أول تصدي هو تنظيم حفر واستغلال الآبار
    وثاني إجراء إجبارية السقي بالتنقيط عوض
    تبدير مياه السواقي والصهاريج والجبب.
    ثالث تصدي هو إعداد قنينات غاز خاصة بجلب الماء مكتوب عليها غاز السقي وبثمن مضاعف على الفلاحين الكبار.
    رابع إجراء منع الفلاحين من سقي الأراضي المستعملة لزراعة البطيخ الأصفر والأحمر واليقطين دون تقنيات الري بالتنقيط.
    خامسا تحديد ساعتين لاستعمال الماء صباحا وساعتين مساء وساعتين ليلا.

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