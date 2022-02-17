أخنوش : البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي يستهدف التصدي للجفاف

2022-02-17 / 7:06 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف التصدي لتداعيات الشح غير المسبوق للتساقطات المطرية، في انتظار تحسن تهاطل الأمطار خلال شهر مارس، والتي من شأنها أن تدعم الزراعة الربيعية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عمل وزاري ترأسه اليوم الخميس بالرباط، أن هذا البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، يضم ثلاث نقاط رئيسة، تتمثل في الدعم المباشر الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفلاحين ومساعدتهم على اقتناء الكلأ بثمن مناسب، وإنشاء نقاط للمياه، وتلقيح 24 مليون رأس من قطيع الماشية.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا دعم ري الأشجار المثمرة التي تم غرسها ضمن برامج الفلاحة التضامنية، ودعم التأمينات الخاصة بفترات الجفاف التي يساهم فيها الفلاحون بنحو (30-35 درهما) ويتلقون عنها 400 درهم للهكتار على الأقل.

وأكد في هذا السياق، أن الحكومة سترصد مبلغا ماليا قدره 1 مليار و200 مليون لفائدة الأشخاص المساهمين في التأمين ويعانون من إشكاليات شح الأمطار”، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستغطي نحو ثلث الأراضي المزروعة.

وأبرز أخنوش أن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم في دعم الأشخاص الذين تلقوا قروضا خلال الموسم الفلاحي الحالي، وسقوم بإعادة جدولة القروض التي تم تلقيها، لافتا إلى أن هذا “الأمر من شأنه أن يمنح إمكانيات للأشخاص الذين عانوا من تلف المزروعات الخريفية، والذين بإمكانهم الاستدراك في المرحلة الربيعية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” كونفدرالية فلاحية” تثمن الرعاية الملكية لساكنة العالم القروي

” كونفدرالية فلاحية” تثمن الرعاية الملكية لساكنة العالم القروي

2022-02-17 / 6:12 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

2022-02-17 / 5:19 مساءً
Photo of ارتفاع سعر المحروقات.. المغاربة يؤدون ثمن قرارات حكومة بنكيران بتحرير الأسعار

ارتفاع سعر المحروقات.. المغاربة يؤدون ثمن قرارات حكومة بنكيران…

2022-02-17 / 5:17 مساءً
Photo of إحداث أكاديمية الموضة بالبيضاء و الحكومة تسند تدبيرها لجمعية صناعات النسيج و الألبسة

إحداث أكاديمية الموضة بالبيضاء و الحكومة تسند تدبيرها لجمعية…

2022-02-17 / 3:33 مساءً
Photo of الحكومة تحدد تمثيلية النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الحكومة تحدد تمثيلية النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

2022-02-17 / 3:18 مساءً
Photo of أخنوش: معتزون بالعناية الموصولة التي يوليها الملك لساكنة العالم القروي

أخنوش: معتزون بالعناية الموصولة التي يوليها الملك لساكنة العالم…

2022-02-17 / 3:10 مساءً
Photo of الملك يركز على الاستثمار.. طموح مشروع لجعل المغرب قوة صناعية و اسثتمارية

الملك يركز على الاستثمار.. طموح مشروع لجعل المغرب قوة…

2022-02-17 / 12:39 مساءً
Photo of فاس.. شباط يطالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة دعم المتضررين من حريق سوق الرصيف

فاس.. شباط يطالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة دعم المتضررين…

2022-02-17 / 11:57 صباحًا
Photo of دلالات استقبال الملك لأخنوش.. أمر بصرف ألف مليار لدعم الفلاحين المغاربة

دلالات استقبال الملك لأخنوش.. أمر بصرف ألف مليار لدعم…

2022-02-17 / 11:02 صباحًا
Photo of الأسبوع المقبل.. وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب

الأسبوع المقبل.. وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب

2022-02-17 / 10:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق