أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

هبة بريس _ الرباط

ذكر موقع “هآرتس” أن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي في كييف للاحتجاج أمامه على طلب إسرائيل من روسيا مساعدتها على إجلاء الإسرائيليين الذين يتواجدون في أوكرانيا في حال تعرضت لغزو روسي.

وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأوكرانية عبرت عن غضبها من السلوك الإسرائيلي، متهمة تل أبيب بأنها تتعامل معها “كما تعاملت مع غزة”

وكان موقع “واللاه” قد كشف أمس الأربعاء أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي ألون أوشفيتس تحدث إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدنوف وأبلغه أن إسرائيل معنية بمساعدة روسيا في إجلاء رعاياها من أوكرانيا في حال قامت بغزو البلاد.

وكانت صحيفة وموقع “يديعوت أحرونوت” ذكرا، الثلاثاء، أن إسرائيل عارضت نصب “القبة الحديدية” في أوكرانيا، وذلك لتفادي غضب روسي قد يؤثر على حرية النشاط الإسرائيلي في سورية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل عارضت طلباً أوكرانياً للتزود بمنظومة القبة الحديدية، وسعت خلال الأشهر الأخيرة لإقناع الولايات المتحدة برفض الطلب.

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