أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

2022-02-17 / 6:59 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

ذكر موقع “هآرتس” أن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي في كييف للاحتجاج أمامه على طلب إسرائيل من روسيا مساعدتها على إجلاء الإسرائيليين الذين يتواجدون في أوكرانيا في حال تعرضت لغزو روسي.

وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأوكرانية عبرت عن غضبها من السلوك الإسرائيلي، متهمة تل أبيب بأنها تتعامل معها “كما تعاملت مع غزة”

وكان موقع “واللاه” قد كشف أمس الأربعاء أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي ألون أوشفيتس تحدث إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدنوف وأبلغه أن إسرائيل معنية بمساعدة روسيا في إجلاء رعاياها من أوكرانيا في حال قامت بغزو البلاد.

وكانت صحيفة وموقع “يديعوت أحرونوت” ذكرا، الثلاثاء، أن إسرائيل عارضت نصب “القبة الحديدية” في أوكرانيا، وذلك لتفادي غضب روسي قد يؤثر على حرية النشاط الإسرائيلي في سورية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل عارضت طلباً أوكرانياً للتزود بمنظومة القبة الحديدية، وسعت خلال الأشهر الأخيرة لإقناع الولايات المتحدة برفض الطلب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-02-17 / 7:51 مساءً
Photo of الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

2022-02-17 / 6:40 مساءً
Photo of أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب

أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء…

2022-02-17 / 6:35 مساءً
Photo of وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات المحققة”

وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات…

2022-02-17 / 5:53 مساءً
Photo of جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات بتسريع البديل الاقتصادي

جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات…

2022-02-17 / 5:37 مساءً
Photo of برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

2022-02-17 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-17 / 4:56 مساءً
Photo of الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق 41 في المائة

الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق…

2022-02-17 / 4:21 مساءً
Photo of لقجع يستعرض أمام الحكومة تفاصيل البذلة الرسمية الجديدة لموظفي إدارة الجمارك

لقجع يستعرض أمام الحكومة تفاصيل البذلة الرسمية الجديدة لموظفي…

2022-02-17 / 4:09 مساءً
Photo of ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب الموظفين

ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب…

2022-02-17 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق