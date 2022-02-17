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برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

2022-02-17 / 5:28 مساءً
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محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المصالح الأمنية بمدينة برشيد، تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص، من ضمنهم قاصر للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية وشراء المسروق، حيث تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للمراقبة القضائية، بينما تم الاحتفاظ بالراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

وأضافت مصادرنا، أن توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بسرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بشبكة الاتصالات و الربط الكهربائي والسككي، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز كمية مهمة من الأسلاك النحاسية المتحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهم.

توسيع دائرة البحث والتحقيقات، أسفرت بدورها عن اعتقال شخص يشتبه في تورطه في شراء الأشياء المتحصلة من الأفعال الإجرامية للجانحين.

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