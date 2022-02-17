بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي
افتتحت أشغال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس في بروكسيل، بمشاركة المغرب.
ويقود الوفد المغربي المشارك في القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وإذا كانت هذه القمة ستشكل بالنسبة للجانب الأوروبي، مناسبة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة مع الاتحاد الإفريقي، فإن المغرب سيؤكد من خلال حضوره النوعي، مدعوما بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزامه السياسي على أعلى مستوى، الذي يندرج ضمن الرؤية الملكية لإفريقيا مزدهرة، متحررة وقادرة على أخذ مصيرها بين يديها.
وإلى جانب المشاركة المغربية النشطة للغاية على مختلف الأصعدة (الحكومية، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية)، تمهيدا لهذه القمة، فإن الرئاسة المشتركة للمغرب للمائدة المستديرة التي ستعقد يوم الجمعة حول التعليم، الثقافة التكوين المهني، الهجرة والحركية، تشكل مؤشرا على تجديد الثقة في المكانة التي تتمتع بها المملكة، بفضل القيادة الملكية، من طرف أشقائها الأفارقة، أصدقائها وشركائها الأوروبيين.
وحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن هذه القمة “ستشكل فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، مستفيدة من التزام سياسي على أعلى مستوى قائم على الثقة والاستيعاب الواضح لمصالحنا المشتركة”.
ويتوقع أن يناقش القادة الأفارقة والأوروبيون الكيفية التي يمكن بها للقارتين تعزيز الازدهار، بهدف إطلاق حزمة استثمارات إفريقية- أوروبية طموحة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية، من قبيل تغير المناخ والأزمة الصحية الراهنة.
وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين سيناقشان، أيضا، الآليات والحلول التي تتيح تعزيز الاستقرار والأمن، بفضل هندسة متجددة للسلام والأمن.
وستشمل القمة تنظيم عدد من الموائد المستديرة الموضوعاتية التي ستتمحور حول تمويل النمو، المنظومات الصحية، إنتاج اللقاحات، الفلاحة والتنمية المستدامة، التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والتنقل، دعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي والسلم، الأمن والحكامة، وأخيرا التغير المناخي، الانتقال الطاقي، الربط والبنية التحتية الرقمية والنقل.
وفي ختام هذه القمة، سيتم اعتماد إعلان مشترك حول رؤية مشتركة للعام 2030.
يذكر أن القمة الخامسة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي عقدت يومي 29 و30 نونبر 2017 في أبيدجان. وكان قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي قد اعتمدوا بهذه المناسبة، إعلانا مشتركا يحدد الأولويات المشتركة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في أربعة مجالات استراتيجية، هي الآفاق الاقتصادية بالنسبة للشباب، السلم والأمن، التنقل والهجرة، والتعاون في مجال الحكامة.
18 تعليقات
حضور المغرب في هذا الافتتاح القمة الاتحاد الاروبي له دور وازن في الاقتصاد الوطني وذالك لجلب الاستثمار الاجنبي وتحريم اليد العاملة..
هذه الاجتماعات خاصها الملك شخصيا لأن له وزن ويجلب استثمارات أجنبية وثقة العالم بأكمله . والله المعين..
المغرب حاضر و بقوة بهذه القمة المشتركة الاوربية الإفريقية بغض نظر عن حضور زعيم ميليشيات بوليساريو الارهابية ذلك حضور مشروط بفاتورته الضخمة من أموال الجزائريين ألاشقاء أداها الحكام الفاسدين بالسخاء للافارقة إلى جانب عقود سخية من ثروات تحت الطاولة للاوربين الى ان الجوهر لن يغير من الأمر شيء لان المغرب في قلب مراكز القرار لدى كبار فرنسا التي ترأس هذه القمة و حلحلت نزاع مفتعل حول صحراء المغربية..
عاجلا ام اجلا كما ان سياسة مقعد فارغ هي التي استغلها أعداء السريين و العلنيين في السابق ببعض قارات و محطات دولية لتمرير استراتجياتهم معادية بارتياح ضد الوحدة الترابية للمغرب .المغاربة و المصالحة لكنها اليوم في خبر كان بل بات اعداء يتجرعون هزائم نكران الواحدة تلوى اخرى و تلوح في أفق طي صفحتهم بالصفة النهائية هي مسألة وقت فقط المغرب المغاربة اليوم أقوى من اي وقت مضى بالجميع المقاييس خلف شعارنا : الله *** الوطن *** الملك.
الناطق الرسمي للقمة الاوروبية في بروكسيل صرح للصحافة بأن موقف الاتحاد الأوروبي واضح متل وضوح الشمس فالسماء وانهم لايعترفون نهاءيا بالكيان الوهمي للبوليزاريو ولآ اي جمهورية فالخيال من صنع الجزاءر فوق تراب المملكة المغربية بالصحراء المغربية. تذكير واضح لدولتين. جارتين اعداء المملكة المغربية. على الصحراء المغربية الا وهم حكام الجزاءر وحليفتهم اسبانيا
البوليزاريو ها هم فبلادهم او فأراضيهم.خاص جميع الدول تعتارف بهم بما فيهم المغرب او يباركوا للجزائر للتبرعات بالاراضي.اويبعدوا من الصحراء المغربية التي ليست لهم ولا لغيرهم لا نقاش عليها.الصحراوة المغاربة في المغرب.الصحراوةالجزائرية(البوليزاريو)فبلادهم الجزائر.
باينة باللي السيد بوريطة غادي يجيب لينا الاعتراف الاوروبي بمغربية الصحراء ونضيفه الى تغريدة ترامب التي سجلها في الوقت بدل الضائع وبذلك جنبنا اللعب شوطين اضافيين وهذا احسن من تلك المنافسة التي لعبها المغرب مؤخرا في قمة افريقيا حيث تم تسجيل هدف علينا شبيه بهدف البلايلي وتم تجميد. عضوية حبيبتنا اسرائيل كمراقب في الاتحاد الافريقي ،،واليوم سنلعب مباراة العودة ودائما في حراسة مرمى المغرب السيد بوريطة الذي سيمنع تسجيل اي هدف بل سيسعى للتحول الى الهجوم لانتزاع اعتراف اوروبي بسيادة المغرب على الصحراء او على الاقل منع الاعتراف والتقارب مع البوليساريو
الذي وضع رجلا في الاتحاد الاوروبي بوجود ابراهيم غالي ومهمة بوريطة الان منحصرة في قطع الرجل الاخرى حتى لا تثبت في بروكسل رغم ان المهمة صعبة في هذا الظرف الذي تعيشه اوروبامن ازمة طقوية متمثلة في الغاز الروسي الذي سيقطع على اروبا في حال اندلاع حرب ولذا فان الاوروبيين وسعيا للحفاظ على مصالحهم يتملقون الجزائر لتعويض هذا النقص وذلك بعدم اغاضتها برفض دخول زعيم البوليساريو وربما ايضاالغاء اتفاقية الصيد البحري لانها غير مهمة مقارنة بالغاز الجزائري .
انا اريد طرح سؤال واحد . كثيرا ما يتم الحديث عن الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوربي او بين افريقيا والاتحاد الاوربيى و يتم ذلك بشكل مفعم بالنشاط دون أدنى تبسيط وتفكيك لمعنى الشراكة ، وفق هذه المعطيات . والتي اعتقد انها تعني، ان دققنا النظر فيها ، “الطعز بدون لعاب ” !
دور المغرب مهم بالنسبة للاتحاد الاروبي يلعب دائما دور الوساطة لجلب الاستثمارات وكذا حضوره القوي بين الاتحاد الاروبي
تعتمد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على سياسة الجوار الأوروبية والشراكة الأورومتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط. من بين الدول الخاضعة لسياسة الجوار، تم الاعتراف بمكانة المغرب المتقدمة، والانفتاح على مستويات عالية من التعاون السياسي. أوروبا تسعى للحصول على الغاز الجزائري
الزلزلة اكبر من العذر وكان اﻻتحاد اﻻوروبي ﻻ يوجد به ممثل للمليشيات ولو أراد هذا اﻻتحاد المنافق وضع حد لهذه المهزلة لطبق المبدأ الدولي اﻻعتراف باﻻمم المتحدة و أنهى هذا النفاق.على المغرب ان كان له وزن بافريقيا ان يجمع حلفاؤه والتهديد باﻻنسحاب. كما ساندته الدول العربية، و سوف نرى حين ذاك اين نحن.
قول جورج حبش: الدولة ليس لها اصدقاء دائمون و لا أعداء دائمون، بل مصالح دائمة.
وكذلك اوروبا و غيرها ترى نفسها مع ضمان مصالحها و استمرارها في الزمان والمكان، و تتغير مع تغير المواقف مع تغير المصالح
لابد من أن تحركات الكبرنات الهرمة وجنوب أفريقيا تبوء دائما بالفشل لأن الكل يرى أن المغرب في صحرائه التي وصلت درجة كبيرة في التنمية مع قيام كثير من الدول الوازنة بفتح قنصليات فيها وهذا يدل على أن الكبرنات تتطبل في الماء
دائما الاتحاد الاروبي موقفه رمادي لا الى هنا و لا الى هنالك .. بمعنى لا هو مع مغربية الصحراء و لاهو مع الاعتراف بجمهورية الوهم.. بضوح اكثر مع مصالحه اي انه مرة مع قرار يبطل قاونية المغرب في صحرائه من اجل اضعاف المغرب من الناحية التفاوضية و ربح أوراق مع الجزائر و في المقابل لا اعتراف بجمهورية تندوف من أجل درء غضب الرباط .. على المملكة أن تسحب ملف الصحراء من يدي المبتزين واخراجه نهائيا من الامم المتحدة و الدفاع عن وحدة الوطن بالرجال و العتاد و الله خير الناصريين
هادي سميتها درنا الخاطر للمغرب بهذا التصريح ونلنا رضى غاز الجزاءريين بهذا الحضور ازدواجية المواقف كما هو الشان داءما واستنزاف الطرفين يجب العمل على فرض الشفافية في المواقف وتفعيل الخطاب السامي لجلالة الملك نصره الله وايده
من استدعى زعيم الجمهورية الوهمية،؟ إنه النفاق السياسي لأوروبا التي تمسك العصا من الوسط، تصافح هذا بيدها اليمنى وتمد يدها اليسرى للآخر تحت الطاولة.بمعنى انها تبحث فقط عن مصالحها
على المغرب أن يعمل من داخل الإتحاد الافريقي لطرد المرتزقة وكيفما كان الحال فنحن في صحراءنا مهما كلف ذلك من ثمن وأوروبا تريد فقط حلب البقرة الحلوب الشرقية وما علينا الآن هو التركيز على الصحراء الشرقية والثغور المحتلة من طرف العدول الشرقي.الجزائر هدفها هو الاعتراف بالجمهورية الوهمية مقابل غازها خزي وعار