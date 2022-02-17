ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب الموظفين

2022-02-17 / 3:51 مساءً
1
هبة بريس - طنجة

أثار إنهيار جزئي لسقف الطابق الثاني بالمحكمة الابتدائية (الجديدة) بطنجة، هلعا في صفوف الموظفين الذين هرع بعضهم الى خارج المؤسسة القضائية خوفا من سقوط اجزاء اخرى .

الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي نتيجة قيام عمال بتركيب مكيف هوائي ما أدى الى تساقط اجزاء من سقف الطابق الثاني محدثتا صوتا مدويا خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الموظفين .

ولم يمضي على افتتاح هذه المحكمة وقت طويل ، حيث شهدت السنة الماضية حادثا مشابها اثر حدوث اهتزازات بسبب تسرب لمياه امطار “الشتاء “، الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام بخصوص شروط السلامة داخل هذا الفضاء العمومي الذي يضم عشرات الموظفين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي : البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر للفلاحين

الصديقي : البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر للفلاحين

2022-02-17 / 8:16 مساءً
Photo of المضيق ..الأمن يوقف شبابا عرضوا حياة فتاة للخطر

المضيق ..الأمن يوقف شبابا عرضوا حياة فتاة للخطر

2022-02-17 / 8:04 مساءً
Photo of ” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-02-17 / 7:51 مساءً
Photo of أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

2022-02-17 / 6:59 مساءً
Photo of الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

2022-02-17 / 6:40 مساءً
Photo of أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب

أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء…

2022-02-17 / 6:35 مساءً
Photo of وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات المحققة”

وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات…

2022-02-17 / 5:53 مساءً
Photo of جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات بتسريع البديل الاقتصادي

جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات…

2022-02-17 / 5:37 مساءً
Photo of برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

2022-02-17 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-17 / 4:56 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق